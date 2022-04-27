Назначены руководители Херсона и области

Новым мэром Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец

Назначены новые руководители Херсона и Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) города.

Новым мэром стал депутат городского совета Александр Кобец, область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. «Прежний мэр Колыхаев сотрудничать не захотел», — сказали в ВГА.

Ранее сообщалось, что Россия сформировала в городах Херсонской области военно-гражданские администрации.

Кобец родился в 1959 году, служил в КГБ СССР, затем в Службе безопасности Украины, откуда вышел на пенсию в 2010 году. Сальдо в 2012 году стал депутатом Верховной Рады от «Партии регионов».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.