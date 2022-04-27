Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Назначены руководители Херсона и области

Новым мэром Херсона назначен депутат городского совета Александр Кобец

Фото: Яндекс.Карты

Назначены новые руководители Херсона и Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) города.

Новым мэром стал депутат городского совета Александр Кобец, область возглавил руководивший до 2012 года Херсоном Владимир Сальдо. «Прежний мэр Колыхаев сотрудничать не захотел», — сказали в ВГА.

Ранее сообщалось, что Россия сформировала в городах Херсонской области военно-гражданские администрации.

Кобец родился в 1959 году, служил в КГБ СССР, затем в Службе безопасности Украины, откуда вышел на пенсию в 2010 году. Сальдо в 2012 году стал депутатом Верховной Рады от «Партии регионов».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские военные сбили вертолет Ми-24 под Харьковом
Путин поручил продлить рецепты на лекарства для хронически больных
В ООН назвали время на подготовку эвакуации людей с «Азовстали»
Блогерша поделилась необычным способом быстро собрать чемодан в поездку
Парикмахеры дали советы по правильной укладке натуральных волос
Путин поручил отменить уголовную ответственность по части налоговых преступлений
В России появится рейтинг добросовестных налогоплательщиков
Стала известна позиция организаторов «Ролан Гаррос» по участию россиян в турнире
Собянин заявил о стойкости Москвы перед санкциями
Крыму предрекли аномальную жару
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.