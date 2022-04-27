Врач перечислила признаки и опасности избытка или нехватки гормонов в организме

Врач Очирова: набор веса и ломкость ногтей может быть признаком нехватки гормонов

Врач-эндокринолог ФКНЦ ФМБА Вероника Очирова в статье для издания «Доктор Питер» перечислила признаки избытка или нехватки гормонов в организме. По ее словам, набор веса и ломкость ногтей может быть признаком нехватки гормонов, а тремор рук и светобоязнь — переизбытком.

Медик уточнила, что особенно важны те гормоны, которые регулируют обмен веществ и работу организма в целом, и, если их слишком мало или много, это может представлять опасность для здоровья. Так, например, на недостаток гормонов щитовидной железы могут указывать такие симптомы, как набор веса, выпадение волос, ломкость ногтей, головные боли, бессонница, сухость и шелушение кожи, снижение уровня артериального давления, нарушение менструального цикла, быстрая утомляемость и упадническое настроение.

Избыток гормонов щитовидной железы, по ее словам, характеризуется тремором рук, светобоязнью, мышечной слабостью, сухостью или чрезмерным слезотечением глаз, раздражительностью, страхами без видимых на то причин или снижением веса при хорошем аппетите.

Еще одним важным гормоном, за уровнем которого необходимо следить, врач называет кортизол (или гормон стресса). Именно он защищает от повышенной тревожности и помогает организму адаптироваться к новым условиям. При его избытке на лице, в области живота и груди появляются жировые отложения, повышается артериальное давление, кожа на шее, локтях и подмышечных впадинах темнеет, появляются растяжки.

При недостатке этого гормона наблюдается вялость и отсутствие энергии, появляется тяга к соленой пище, окантовка губ словно очерчивается коричневой линией.

Ранее врачи перечислили недопустимые правила поведения после 60 лет. По их словам, поддержание веса в норме и отказ от алкоголя помогут избежать проблем со здоровьем и продлить продолжительность жизни.