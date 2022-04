Врачи перечислили основные полезные привычки после 60 лет

ETNT: поддержание веса в норме и отказ от алкоголя могут продлить продолжительность жизни

Известные врачи в статье для издания Eat This, Not That! (ETNT) перечислили недопустимые правила поведения после 60 лет. По их словам, поддержание веса в норме и отказ от алкоголя помогут избежать проблем со здоровьем и продлить продолжительность жизни.

Так, по мнению экспертов, избыточный вес является основной проблемой людей старше 60 лет. Со временем лишние килограммы могут перерасти в ожирение и вызывать различные заболевания. «Пожилым людям очень важно иметь возможность самостоятельно выполнять обычные повседневные дела. Поэтому им необходимо поддерживать свой вес в норме, чтобы избегать проблем со здоровьем», — уточнил доктор Рахул Малхотра.

Также в этом возрасте медики рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты, отказавшись от вредных продуктов. Так, например, по словам доктора Джессики Колдуэлл, ограниченное употребление насыщенных жиров или обработанных продуктов и увеличение овощей и фруктов в рационе поможет улучшить мозговую деятельность и избежать деменции.

Отказ от вредных привычек, в том числе от злоупотребления крепкими напитками или курения, помогут избежать проблем с печенью, скачков давления или нарушений работы сердечно-сосудистой системы. Также медики обращают внимание, что отказ от сигарет поможет уменьшить прогрессирование респираторных заболеваний и благотворно повлияет на состояние легких.

Кроме того, в этом возрасте врачи рекомендуют отказаться от сидячего образа жизни и умеренно заниматься спортом. «Чем активнее будет человек в этом возрасте, тем больше вероятность, что он избежит проблем с сердцем и проживет гораздо дольше», — подытожил кардиолог и эксперт по фитнесу Аарон Бэггиш.

Ранее кардиолог, профессор Заур Шугушев назвал нижнюю границу давления, опасную для жизни. По его словам, давление ниже 90/60 является смертельно опасным.