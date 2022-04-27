Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Роскачестве рассказали о рисках для владельцев старых смартфонов

Роскачество: приобретая подержанный смартфон, можно остаться без обновлений ОС

Фото: Shutterstock

Специалисты Роскачества дали советы обладателям старых смартфонов. Об этом сообщают «Известия».

По словам авторов, производители смартфонов обычно снимают с продажи и перестают поддержать старые аппараты, чтобы освободить место для новых. Также устаревшие модели могут помешать реализации актуальных аппаратов. Потребители, который приобретают выпущенные несколько лет назад гаджеты, могут остаться без обновлений.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

«Поддержка компанией даже довольно старых устройств в течение продолжительного времени до сих пор еще не стала повсеместным явлением», — объяснили эксперты, рассказывая о рисках владения устаревшим девайсом. По словам специалистов, самой длительной поддержкой обновлениями отличаются смартфоны Apple — например, iPhone 5s получал апдейты в течение шести лет. «Даже если вы узнали, что Apple перестала выпускать вашу модель, вы все равно сможете ее обновлять без всяких проблем», — отметили авторы.

Среди телефонов на Android многолетняя поддержка обновлениями не считается распространенной. Так, некоторые модели могут получать апдейты только один раз за жизненный цикл. «Если вы покупаете подержанный смартфон, вы можете сэкономить, но если у модели поддерживаемый период менее чем год, вы рискуете после остаться с "опасным" гаджетом», — подытожили специалисты Роскачества.

В начале апреля специалисты Роскачества дали советы при покупке гаджетов с рук. Перед приобретение устройства авторы рекомендовали проверить отзывы о продавце, уточнить технические характеристики и состояние устройства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин одобрил участие ООН и Красного Креста в эвакуации людей с «Азовстали»
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
В России предложили Польше заплатить за «антигазовый радикализм»
Раскрыты меры борьбы США с рекордной инфляцией
Губернатор Белгородской области сообщил о похожих на взрывы звуках
Жители Подмосковья обсудили жарку шашлыка на кладбище
Координатор антироссийских санкций в США уйдет в долгосрочный отпуск
В Роскачестве рассказали о рисках для владельцев старых смартфонов
Мошенники придумали новую схему обмана владельцев смартфонов на Android
В России оценили ситуацию с COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.