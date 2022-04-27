В Роскачестве рассказали о рисках для владельцев старых смартфонов

Роскачество: приобретая подержанный смартфон, можно остаться без обновлений ОС

Специалисты Роскачества дали советы обладателям старых смартфонов. Об этом сообщают «Известия».

По словам авторов, производители смартфонов обычно снимают с продажи и перестают поддержать старые аппараты, чтобы освободить место для новых. Также устаревшие модели могут помешать реализации актуальных аппаратов. Потребители, который приобретают выпущенные несколько лет назад гаджеты, могут остаться без обновлений.

«Поддержка компанией даже довольно старых устройств в течение продолжительного времени до сих пор еще не стала повсеместным явлением», — объяснили эксперты, рассказывая о рисках владения устаревшим девайсом. По словам специалистов, самой длительной поддержкой обновлениями отличаются смартфоны Apple — например, iPhone 5s получал апдейты в течение шести лет. «Даже если вы узнали, что Apple перестала выпускать вашу модель, вы все равно сможете ее обновлять без всяких проблем», — отметили авторы.

Среди телефонов на Android многолетняя поддержка обновлениями не считается распространенной. Так, некоторые модели могут получать апдейты только один раз за жизненный цикл. «Если вы покупаете подержанный смартфон, вы можете сэкономить, но если у модели поддерживаемый период менее чем год, вы рискуете после остаться с "опасным" гаджетом», — подытожили специалисты Роскачества.

В начале апреля специалисты Роскачества дали советы при покупке гаджетов с рук. Перед приобретение устройства авторы рекомендовали проверить отзывы о продавце, уточнить технические характеристики и состояние устройства.