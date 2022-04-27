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Япония обвинила Россию в перекладывании ответственности за ухудшение отношений

В кабмине Японии обвинили Россию в перекладывании ответственности за ухудшение отношений

Фото: Pixabay

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно обвинил Россию в том, что она перекладывает ответственность за ухудшение японско-российских отношений на Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что вся сложившаяся ситуация произошла из-за спецоперации РФ на Украине. «Это совершенно неприемлемо», — подчеркнул он, комментируя ситуацию с прекращением безвизовых поездок японских граждан на южную часть Курильских островов, в том числе и в целях посещения захоронений предков.

По словам Мацуно, власти Японии осознают чувства бывших японских жителей южной части Курильских островов и хотят любым способом поспособствовать улучшению ситуации. При этом представитель властей признал, что, принимая во внимание текущее положение дел на Украине, говорить о каких-либо переговорах с Россией о возобновлении безвизовых поездок на эти острова не приходится.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Токио считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабомаи своими «северными территориями», в то время как Москва не признает факта территориального спора.

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Марина Совина
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