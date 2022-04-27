В Сирии во время авиаударов Израиля по Дамаску погибли четверо военнослужащих

Минобороны САР сообщило, что четверо военных погибли во время ударов Израиля по Дамаску

В Сирии во время авиаударов Израиля по пригородам Дамаска погибли четверо военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны Сирийской Арабской Республики (САР).

«Израильская агрессия в окрестностях города Дамаск сегодня ночью привела к мученической гибели четырех военнослужащих, ранению трех других и некоторому материальному ущербу», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили большинство ракет Израиля в небе над столицей.

27 апреля сирийское государственное агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии отражают воздушную атаку Израиля над Дамаском. В городе были слышны взрывы.

