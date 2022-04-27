Названы правила похудения для женщин старше 50 лет

Диетолог Ники Уильямс рекомендовала женщинам старше 50 лет для похудения есть овощи

Диетолог и эксперт по женскому здоровью Ники Уильямс назвала правила похудения для женщин старше 50 лет. Ее слова приводит Daily Express.

Диетолог рекомендовала женщинам, переживающим перименопаузу и менопаузу, сосредоточиться на здоровом питании. А для этого необходимо ограничить потребление углеводов, сахара, вредных жиров и есть больше овощей.

«Это полезные углеводы, которые снабжают ваши гормоны большим количеством растительных питательных веществ, а также отлично подходят для кишечных бактерий, — объяснила она. — Сосредоточьтесь на семействе крестоцветных — брокколи, цветной капусте, белокочанной капусте, листовой свекле, рукколе и т. д.»

По словам Ники Уильямс, в период менопаузы незаменимы здоровые жиры. Они нужны женщинам старше 50 лет для выработки гормонов, усвоения жирорастворимых витаминов и поддержания стабильного уровня сахара в крови, помогающего избежать чувство голода между приемами пищи.

«Лучшие жиры, которые можно добавить в свой рацион, есть в кокосовом масле, оливковом масле, авокадо, орехах, семенах и жирной рыбе», — рассказала диетолог. Она также посоветовала добавить в рацион белок в виде яиц, молочных продуктов, фасоли, чечевицы, нута и орехов. Одновременно следует ограничить потребление рафинированных углеводов и есть поменьше полуфабрикатов, сахара, хлеба, макарон, выпечки, пирожных.

«Избегайте перекусов между приемами пищи — они стимулируют выработку инсулина. Старайтесь оставлять между приемами пищи от четырех до шести часов — это побуждает ваше тело расходовать запасы сахара и сжигать жир для получения энергии», — добавила Уильямс. По ее словам, между ужином и завтраком лучше ничего не есть — это помогает организму сжигать больше жира.

Ранее сообщалось, что американские диетологи рассказали, как правильно завтракать при похудении. Они также предложили начинать завтрак со стакана воды.