Адвокат заявила о новациях в области цифрового права

Елена Авакян рассказала о перспективах появления цифрового кодекса в России

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян рассказала о перспективах электронного документооборота и о новациях в области цифрового права.

«Сегодня в различных секторах экономики мы взаимодействуем с цифрой по-разному. И выровнять эти подходы, особенно принудительно, не представляется возможным. При регулировании цифрового права необходимо в первую очередь учесть публичный интерес, прежде всего, обеспечить защиту персональных данных населения, цифрового аватара от возможного перехвата, от цифровых преступлений. Необходимо обучить сотрудников правоохранительных органов, в том числе следователей, занимающихся раскрытием преступлений в сфере цифровой информации, выделить новые сферы, может быть, в области уголовно-процессуального права, связанные с доказыванием преступлений в сфере информационных технологий. Предоставить возможность рынку развиться и лишь затем уже сложившиеся экономические отношения ввести в область регулирования», — цитирует специалиста РАПСИ.

По ее словам, практически все новые рынки развиваются именно таким образом: сначала возникают общественные отношения, затем они складываются и доходят до какой-то определенной точки в своем развитии, и чтобы предотвратить всевозможные злоупотребления, необходимо государственное регулирование. Однако регулировать нужно не принуждая, а создавая предпосылки для дальнейшего комфортного развития, уверена Авакян.

«На мой взгляд, сегодня в законодательстве необходимо преодолевать те барьеры, которые уже выявлены, и по мере их преодоления, выходить на новое регулирование. Таким образом, мы сможем разработать единый глобальный кодифицированный документ. Безусловно, есть сферы, в которых законодательное регулирование требуется уже сейчас», — заявила она.

Она рассказала подробнее о законодательстве в цифровой сфере.

«В области судопроизводства уже сделан первый шаг, Арбитражный процессуальный кодекс России, Гражданский кодекс России, Кодекс административного судопроизводства России уже получили возможность развития в части обеспечения электронного правосудия и электронного взаимодействия, в том числе обмен данными судами в режиме удаленного доступа к судопроизводству. Конечно, это лишь первый шаг, но он позволит имплементировать в нашу с вами повседневную жизнь такой суперсервис, как “Правосудие Онлайн”. Сегодня уже прорабатывается законопроект, который позволит точно также в электронном виде взаимодействовать в области уголовного судопроизводства. Проработан и закон, позволяющий следователем проводить дистанционный допрос. Мы надеемся, что в ближайшее время также будет разрешен вопрос о предоставлении адвокатам возможности электронного взаимодействия со своим подзащитным, который находится в СИЗО и в иных местах содержания задержанных, а также с подразделениями УФСИН», — заявила она.

Эксперт подчеркнула, что вопрос сохранения неизменности данных в том виде, в каком они были переданы на хранение, очень сложный. Эксперты сталкиваются с тем, как сложно обеспечить однозначное толкование истории, но как легко внести изменения в электронный документ. Открытым остается и вопрос о том, как обеспечить архивное хранение электронных документов, подчеркнула она.

Также Авакян подчеркнула, что специалисты в области цифровой экономики, помимо знания права, должны обладать достаточно глубокими знаниями в IT-сфере, в области технологий, разбираться в этих технологиях, понимать пределы возможностей новой вычислительной техники, осознавать глубину тех проблем, которые могут породить, например, технологии искусственного интеллекта. Они, по мнению эксперта, безусловно, должны уметь программировать, поэтому Авакян считает важным, чтобы юристы в области цифровой экономики проходили дополнительное обучение. Кроме того, чтобы обучаться цифровому праву, требуется изучить основы статистики программирования, полагает специалист.

Она также рассказала о перспективах появления российского цифрового кодекса.

«В глобальной перспективе цифровой кодекс, скорее всего, появится, и можно сказать, что, он необходим, чтобы регулировать те отношения, которые сегодня нами, может быть, еще недостаточно осознаны, как проблемные отношения экономики в целом и цифровой экономики в частности. Полагаю, что путь к этому документу будет очень длинным и тернистым, но, безусловно, рано или поздно он будет пройден», — заявила она.

