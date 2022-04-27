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Кремль опроверг возможность контактов с лидерами Польши и Болгарии из-за газа

Песков заявил, что контактов Путина с лидерами Польши и Болгарии по теме газа нет в планах

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Телефонные контакты президента России Владимира Путина с лидерами Польши и Болгарии по теме продолжения поставок газа нет в в планах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь опроверг возможность телефонных контактов для обсуждения ситуации с поставками газа. Также он не исключил, что подобные меры могут быть применены в отношении других стран, которые не согласятся на новый способ оплаты в рублях. «По мере того, как будет подходить срок оплаты [за газ], если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента [России Владимира Путина], конечно, будет выполняться», — уточнил он.

По мнению Пескова, вопрос поставок российского газа в Польшу и Болгарию нужно решать не телефонными контактами, а продолжением оплаты по газовым контрактам в надлежащей для России форме.

Ранее официальный представитель Кремля отверг обвинения ЕК в шантаже из-за оплаты газа в рублях. «Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается приверженной своим обязательствам по контрактам», — ответил Песков на обвинения со стороны Еврокомиссии.

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Дмитрий Сотак
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