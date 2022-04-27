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Подсчитаны затраты россиян на ежемесячное обслуживание автомобиля

Исследование: россияне ежемесячно тратят на обслуживание автомобиля 5-10 тысяч рублей

Фото: Alexey Bychkov/ Globallookpress.com

Более половины россиян (51 процент) ежемесячно тратит на обслуживание автомобиля 5-10 тысяч рублей, такие подсчеты приводит исследование банка «Открытие» и «РГС Банка», передает РИА Новости.

Отмечается, что годом ранее такие расходы были у пятой части жителей страны (19 процентов). В 2021 году 42 процента укладывались в сумму до пяти тысяч, в текущем их количество сократилось до 22 процентов.

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В указанные затраты входит топливо, страховка, техобслуживание, штрафы и прочие статьи расходов. 27 процентов респондентов назвали суммы свыше 10 тысяч рублей. Пять процентов тратят 15-20 тысяч в месяц, лишь у четырех процентов уходит более 20 тысяч рублей.

Наибольшими затратами у автовладельцев оказалось топливо (68 процентов против 53 процентов годом ранее), на втором месте ремонт машины (53 процента), в первой тройке также сервисное обслуживание (26 процентов).

17 процентов главной статьей расходов называет автострахование, 16 процентов — налоги, 6 процентов — штрафы. Парковку и оплату места в гараже указали пять и четыре процента респондентов, соответственно.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2022 года в России поменялась система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ, скидки за безаварийную езду) при расчете цены полиса ОСАГО. Максимальная скидка для водителей, которые в 2022 году не совершат ни одной аварии, увеличится и составит 54 процента.

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Марина Совина
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