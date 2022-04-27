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Звезда «Стиляг» и «Союза Спасения» впервые рассказал об убийстве матери

Звезда «Стиляг» и «Союза Спасения» Антон Шагин впервые рассказал об убийстве матери

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

38-летний российский актер театра и кино, звезда фильмов «Стиляги» и «Союз Спасения» Антон Шагин впервые поведал об убийстве своей матери. О трагедии артист рассказал в передаче «Антонимы» с Антоном Красовским.

Кинодеятель сообщил, что потерял мать в довольно раннем возрасте и даже не сразу узнал о подробностях трагедии. «Я был тогда в Карачеве, мне было 14 лет. Нужно было как-то выживать — она занималась челночным бизнесом. И вот она отправилась тогда в Москву и так далее. Я не знаю подробностей этой трагедии, две недели нам не сообщали подробностей ее смерти», — поделился звезда «Стиляг».

После этого будущий актер воспитывался бабушкой и дедушкой. Семье не всегда хватало средств на жизнь, поэтому в родном городе Шагин собирал кости свиных туш и счищал их на колбасном цехе. «И вот с трех заводов, где хлебушек тетушка деформированный отдаст, где туши, вот эти кости в мешках притащишь домой, бабка в чане все это варит, смрад на всю квартиру», — поведал актер.

Ранее 54-летний российский эстрадный певец Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья своего отца, 80-летнего Бедроса Киркорова. В данный момент близкий родственник исполнителя проходит лечение в одной из подмосковных клиник из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, а также сердечной недостаточности.

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Анастасия Астахова
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