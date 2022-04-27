Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Координатор антироссийских санкций в США уйдет в долгосрочный отпуск

WP сообщила об уходе координатора антироссийских санкций в США Сингха в длительный отпуск
Далип Сингх

Далип Сингх. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, который является координатором антироссийских санкций в США, намеревается уйти в долгосрочный отпуск. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отпуск чиновника планируется со следующего месяца, его длительность неизвестна. Причиной собеседники издания называют возникшие семейные обстоятельства.

Газета отмечает, что администрация США пока не определилась с тем, кто заменит Сингха в Белом доме на время его отсутствия. Среди кандидатур рассматривается старший советник вице-президента по экономике Майк Пайл.

Отмечается, что американские правоохранительные органы также расследуют февральский инцидент, когда неизвестный проник в дом заместителя директора Национального экономического совета. Это произошло спустя несколько дней после решения вводить санкции против России, принятого при участии чиновника.

Издание отмечает со ссылкой на представителя Белого дома, что решение Сингха уйти в отпуск не связано с происшествием. У администрации США отсутствуют доказательства взаимосвязи взлома и его работы.

Ранее сообщалось, что власти США назначили генерал-лейтенанта в отставке Терри Волфа координатором военной помощи Украине. Он также будет связующим звеном между американской администрацией и партнерами за границей по вопросам передачи Киеву вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области загорелся склад боеприпасов
В России предложили Польше заплатить за «антигазовый радикализм»
Раскрыты меры борьбы США с рекордной инфляцией
Губернатор Белгородской области сообщил о похожих на взрывы звуках
Жители Подмосковья обсудили жарку шашлыка на кладбище
Путин одобрил участие ООН и Красного Креста в эвакуации людей с «Азовстали»
Координатор антироссийских санкций в США уйдет в долгосрочный отпуск
В Роскачестве рассказали о рисках для владельцев старых смартфонов
Мошенники придумали новую схему обмана владельцев смартфонов на Android
В России оценили ситуацию с COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.