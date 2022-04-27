Координатор антироссийских санкций в США уйдет в долгосрочный отпуск

WP сообщила об уходе координатора антироссийских санкций в США Сингха в длительный отпуск

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, который является координатором антироссийских санкций в США, намеревается уйти в долгосрочный отпуск. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отпуск чиновника планируется со следующего месяца, его длительность неизвестна. Причиной собеседники издания называют возникшие семейные обстоятельства.

Газета отмечает, что администрация США пока не определилась с тем, кто заменит Сингха в Белом доме на время его отсутствия. Среди кандидатур рассматривается старший советник вице-президента по экономике Майк Пайл.

Отмечается, что американские правоохранительные органы также расследуют февральский инцидент, когда неизвестный проник в дом заместителя директора Национального экономического совета. Это произошло спустя несколько дней после решения вводить санкции против России, принятого при участии чиновника.

Издание отмечает со ссылкой на представителя Белого дома, что решение Сингха уйти в отпуск не связано с происшествием. У администрации США отсутствуют доказательства взаимосвязи взлома и его работы.

Ранее сообщалось, что власти США назначили генерал-лейтенанта в отставке Терри Волфа координатором военной помощи Украине. Он также будет связующим звеном между американской администрацией и партнерами за границей по вопросам передачи Киеву вооружений.

