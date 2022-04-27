Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СК установил причастных к созданию биолабораторий на Украине граждан США

Бастрыкину доложили о причастных к биолабораториям на Украине гражданах США

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СКР) установил причастных к созданию биолабораторий на Украине граждан США. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, председателю СКР Александру Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия. В круг лиц, связанных с разработкой входят представители Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков.

23 апреля сообщалось, что военный микробиолог Михаил Супотницкий допустил участие Польши в разработке биологического оружия на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Россия обменяла студента из Техаса на осужденного в США летчика Ярошенко
Татьяна Буланова ответила на вопрос об эмиграции из России
Россиян обезопасят от оскорблений в сети
Террористы устроили в тюрьме шариатский суд и наказывали заключенных поркой
Больше половины россиян остались без дач
Модель раскрыла простой способ спрятать живот на фото в купальнике
Стало известно об удержании российских моряков на украинском заводе
Врач перечислила признаки и опасности избытка или нехватки гормонов в организме
Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал новость об уголовном деле против него
Москалькова рассказала о многолетних попытках освободить летчика Ярошенко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.