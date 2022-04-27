Силовые структуры
СК установил причастных к созданию биолабораторий на Украине граждан США
Бастрыкину доложили о причастных к биолабораториям на Украине гражданах США
Следственный комитет России (СКР) установил причастных к созданию биолабораторий на Украине граждан США. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, председателю СКР Александру Бастрыкину доложено о расследовании обстоятельств ведения на территории Украины научных разработок по созданию элементов биологического оружия. В круг лиц, связанных с разработкой входят представители Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков.
23 апреля сообщалось, что военный микробиолог Михаил Супотницкий допустил участие Польши в разработке биологического оружия на Украине.