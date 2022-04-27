Мишустин назвал стратегическую задачу российского здравоохранения

Мишустин заявил, что Россия должна поддержать надежных поставщиков импортных лекарств

Стратегической задачей для российского здравоохранения является организация производства тех видов лекарств, которые сейчас доступны только по импорту. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения России (Росздравнадзор) Аллой Самойловой, передает ТАСС.

Также он назвал важной целью оказание поддержки тем поставщикам импортных препаратов, которые готовы добросовестно исполнять свои обязанности, несмотря на ограничения на рынке. Мишустин подчеркнул, что сейчас большое количество зарубежных компаний рассматривают возможность зайти на российский рынок.

При этом он подчеркнул, что Россия сейчас должна отдавать приоритет в работе представителям дружественных ей стран.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию на российском рынке лекарственных препаратов стабильной. По его словам, в стране нет недостатка жизненно важных лекарств.