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В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57

19FortyFive: российский Су-57 превосходит F-22 Raptor по дальности полета

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российский истребитель Су-57 и F-22 Raptor, который эксплуатируют Военно-воздушные силы (ВВС) США, относятся к самолетам пятого поколения. Истребители отличаются малозаметностью и маневренностью. Обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу сравнил характеристики боевых самолетов.

Отмечается, что F-22 стал первым серийным самолетом пятого поколения. Как и Су-57, Raptor предназначен для поражения наземных целей и борьбы с авиацией противника. ВВС США получили 187 самолетов. Автор отнес численность к преимуществам F-22.

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Между тем, Су-57 превосходит F-22 по летным характеристикам. В публикации утверждается, что дальность полета и практический потолок Су-57 выше, чем у американского самолета.

Сучиу отметил, что российский самолет отличается недостаточной малозаметностью. «Кроме того, было высказано предположение, что Су-57 занимает последнее место по скрытности среди различных самолетов пятого поколения, и их было произведено очень мало», — пишет он.

В марте в публикации Popular Mechanics назвали Су-57 достойным истребителем. Су-57 способен использовать ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», оставаясь при этом незамеченным для средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в том же месяце издание The Drive сообщило, что ВВС США могут списать часть истребителей пятого поколения F-22.

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Даниил Иринин
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