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«Дом тигра» появится во Владивостоке

Во Владивостоке построят павильон «Дом тигра»
Константин Шестаков

Константин Шестаков. Фото: Администрация Владивостока

На Улице Дальнего Востока во Владивостоке появится павильон «Дом тигра», представляющих успехи России по сохранению тигра. Об этом сообщает ТАСС.

«Во Владивостоке в сентябре 2022 года пройдет Второй международный форум по сохранению тигра. В рамкам ВЭФ и Тигриного саммита одним из павильонов на Улице Дальнего Востока будет "Дом тигра" — это павильон, где Российская Федерация представит свои успехи по сохранению тигра», — рассказали в городского администрации.

По словам директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, павильон планируется мультимедийным. Посетить его будет интересно как иностранным экспертам, так и простым гражданам.

Форум по сохранению популяции тигра пройдет 5 сентября. Последнее воскресенье месяца — 25 сентября, Владивосток традиционно отметит карнавальным шествием на городском празднике День тигра.

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Варвара Кошечкина
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