«Дом тигра» появится во Владивостоке

Во Владивостоке построят павильон «Дом тигра»

На Улице Дальнего Востока во Владивостоке появится павильон «Дом тигра», представляющих успехи России по сохранению тигра. Об этом сообщает ТАСС.

«Во Владивостоке в сентябре 2022 года пройдет Второй международный форум по сохранению тигра. В рамкам ВЭФ и Тигриного саммита одним из павильонов на Улице Дальнего Востока будет "Дом тигра" — это павильон, где Российская Федерация представит свои успехи по сохранению тигра», — рассказали в городского администрации.

По словам директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, павильон планируется мультимедийным. Посетить его будет интересно как иностранным экспертам, так и простым гражданам.

Форум по сохранению популяции тигра пройдет 5 сентября. Последнее воскресенье месяца — 25 сентября, Владивосток традиционно отметит карнавальным шествием на городском празднике День тигра.