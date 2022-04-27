Опубликован трейлер снятого одним кадром фильма «Точка кипения»

Появился трейлер номинированного на BAFTA фильма «Точка кипения»

Опубликован трейлер фильма «Точка кипения» режиссера Филипа Барантини. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Снятая одним кадром и номинированная на премию BAFTA картина рассказывает о шеф-поваре Энди Джонсе, который работает в популярном ресторане Лондона и пытается разобраться с целым рядом проблем: в заведение приходит проверка, в зале появляется ресторанный критик, а инвестор требует возврата денег.

Главную роль в ленте исполнил Стивен Грэм, известный по фильмам «Большой куш» и «Это — Англия». В «Точке кипения» также снялись Винетт Робинсон, Джейсон Флеминг, Элис Мэй Фитэм и Рэй Пантаки.

Главной технической особенностью картины является ее съемка одним длинным кадром — в фильме нет ни одной монтажной склейки. По словам режиссера, съемка одним кадром работает на историю, позволяя в ней раствориться, так как, помимо линии шефа, зритель может видеть сразу несколько других линий. Акцентируя внимания на том или ином персонаже, камера не «отключает» других героев, которые все это время действуют и развивают свои сюжетные линии, пояснил Барантини.

«Продумать и реализовать технически это было непросто, но результат того стоил! Мы сняли "Точку кипения" одним кадром всего с четырех дублей», — рассказал режиссер.

Ленту номинировали на BAFTA в следующих категориях: «Лучшая мужская роль», «Лучший британский фильм», «Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера» и «Лучший кастинг». Кроме того, картина стала лауреатом British Independent Awards 2021 в номинациях «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучший кастинг».

В российский прокат фильм «Точка кипения» выйдет 26 мая.