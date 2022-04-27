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Россия доставила в Херсонскую область более 40 тонн гумпомощи

Минобороны России: более 40 тонн гумпомощи доставили в Херсонскую область

Фото: Globallookpress.com

Россия доставила 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В составе груза продукты, детское питание, а также товары первой необходимости. Как уточнили в министерстве обороны России, гуманитарные акции на территории Херсонской области российские военнослужащие проводят ежедневно.

В апреле Русская православная церковь (РПЦ) собрала более 200 миллионов рублей на помощь эвакуированным из Донецкой, Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как уточнил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, представители 52 епархий РПЦ работают в российских пунктах временного размещения.

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Марина Совина
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