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Россиянам стало сложнее переводить деньги за границу

РБК: иностранные банки начали задерживать SWIFT-переводы из России

Фото: Shutterstock

Зарубежные банки стали тщательнее проверять SWIFT-переводы из России в свой адрес, из-за чего россиянам в последние недели стало сложнее переводить деньги за границу, пишет РБК со ссылкой на представителей нескольких кредитных организаций.

Собеседники издания в нескольких банках подтвердили, что зарубежные банки-контрагенты, на счета которых совершаются переводы из России, начали задерживать исполнение платежных поручений, ссылаясь на необходимость проверки (комплаенса) отправителя и происхождения средств. Такие проверки могут растягиваться на несколько дней или недель.

Речь идет о переводах через систему SWIFT. Они доступны для клиентов большинства российских банков, не попавших под западные санкции и не отключенных от SWIFT. Переводы осуществляются с валютного счета, открытого в банке-отправителе, и поступают в той же валюте на счет в банке-получателе.

Представители российских банков советуют разбивать платежи на несколько частей для повышений вероятности исполнения хотя бы части из них. По статистике одного из российских банков, задерживается или отклоняется каждый шестой платеж, хотя до введения новых антироссийских санкций такой тенденции не было.

После ухода из России международных платежных систем Visa и Mastercard переводы через SWIFT остались одним из способов отправить средства за рубеж, в том числе на собственные счета в иностранных банках. Также россияне могут воспользоваться платежными системами «Юнистрим» и Contact или совершить рублевый перевод с последующей конвертацией на счет в банке, имеющем корреспондентский счет в рублях. Обычно такие счета имеются у банков стран СНГ.

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Платон Щукин
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