Американский сенатор заявил о роли США в начале спецоперации России

Сенатор Пол заявил, что политика США способствовала началу спецоперации России на Украине

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что политика США в определенной мере поспособствовала началу российской военной спецоперации на Украине. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, соответствующее мнение политик озвучил на слушаниях в Конгрессе во вторник, 26 апреля, в которых принял участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Пола, который известен своей критикой в адрес американской внешней политики, поддержка Вашингтоном вступления Украины в НАТО сыграла негативную роль в развитии ситуации. Так, отметил сенатор, подобные действия американской стороны нарушили так называемые «красные линии» Москвы в вопросе гарантий безопасности, на соблюдении которых настаивал президент России Владимир Путин.

Политик добавил, что хотя он не может оправдывать российскую спецоперацию, не следует считать, что никаких объяснений ее начала не существует. В частности, он указал, что не стоит забывать, что Украина ранее являлась частью Советского Союза, а Путин давно хотел иметь влияние на территории бывших советских республик.

В свою очередь Блинкен жестко раскритиковал высказывания Пола. По его мнению, причиной начала спецоперации стала вовсе не политика Вашингтона, который наоборот якобы пытался разрешить опасения российского президента по безопасности, а вера российских властей в то, что Украина не заслуживает статуса суверенного государства и не имеет права самостоятельно определять вектор своего развития.

При этом представитель Демократической партии Чарльз Букер, который может стать соперником Пола в борьбе за сенаторское кресло от штата Кентукки на ноябрьских выборах, обвинил политика в «продвижении путинской пропаганды в сенате». В ответ в пресс-службе республиканца заявили, что Пол поддерживает Украину в разгоревшемся конфликте.

Ранее, пишет The Washington Post, между Полом и Блинкеном уже возникали стычки в ходе заседаний комитета по международным отношениям. В частности, в 2021 году сенатор активно допрашивал госсекретаря об ударе американского беспилотника во время вывода войск США из Афганистана — тогда в результате инцидента погибли десять мирных жителей.