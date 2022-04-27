Раскрыты меры борьбы США с рекордной инфляцией

Аналитик Шульгин допустил повышение ставки ФРС США на 50 базисных пунктов в мае

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что инфляция в США бьет рекорды за 40 лет. Однако если исключить всплески подорожания по отдельным статьям, темпы ее ускорения ниже консенсус-прогнозов, сообщает «Прайм».

Шульгин раскрыл меры борьбы США с рекордной инфляцией и заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) страны начнет действовать агрессивно, чтобы предотвратить резкие скачки цен. Поэтому он допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в мае.

«Не стоит удивляться, если ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов в мае, а затем аналогичным шагом повысит ставку в июне и, возможно, еще в июле. Затем Центробанк США перейдет к менее агрессивным темпам повышения ставок с шагом в 25 базисных пунктов Денежный рынок сейчас закладывается на то, что к концу года ставка по федеральным фондам вырастет до диапазона 2,5-2,75 процента», — заявил аналитик.

Эксперт добавил, что американские власти уже обещали разрешить продажу топлива с высоким содержанием этанола в жаркое время. Это поможет снизить его стоимость на заправках. Однако зерновые, необходимые для выпуска этанола, также могут вырасти в цене из-за спецоперации на Украине. Кроме того, подорожание кукурузы и пшеницы может привести к росту издержек у производителей мяса.

Ранее сообщалось, что США захотели «укротить» инфляцию. Телеканал CNBC заявил, что в мае ФРС намерена повысить базовую ставку на 0,5 процентного пункта — до 0,75-1 процента годовых.