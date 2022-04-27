В офисе Зеленского посчитали ООН слабой организацией

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что ООН является слабой организацией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал Организацию объединенных наций (ООН) слабой организацией. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Россию. Подоляк выразил удивление, что представители таких организация «едут сначала в Россию, а не в Украину». «То, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно», — добавил он.

О том, что генсек ООН встретился с российским президентом, стало известно 26 апреля. Беседа политиков продлилась около часа.