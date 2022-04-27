Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В офисе Зеленского посчитали ООН слабой организацией

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что ООН является слабой организацией
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал Организацию объединенных наций (ООН) слабой организацией. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Россию. Подоляк выразил удивление, что представители таких организация «едут сначала в Россию, а не в Украину». «То, что только на 63-й день войны они заговорили о гуманитарных коридорах, звучит странно», — добавил он.

О том, что генсек ООН встретился с российским президентом, стало известно 26 апреля. Беседа политиков продлилась около часа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Итальянская Eni ответила на сообщения об открытии счета в рублях для оплаты газа
В Вашингтоне рассказали о направлении новых антироссийских санкций
Американский журналист заявил о начале новой холодной войны
Психолог перечислила правила счастливых отношений
«Газпромбанк» отклонил платеж в рублях за газ для Германии и Австрии
В Госдепе допустили включение России в список спонсоров терроризма
Стало известно о роли Турции в обмене россиянина Ярошенко на американца Рида
США назвали перенос боевых действий в Россию отдельным делом
В офисе Зеленского посчитали ООН слабой организацией
Стало известно о снятии США ограничений на передачу разведданных Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.