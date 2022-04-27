Подсчитано количество «компаний-зомби» в России

Количество «компаний-зомби» в России за пять лет взлетело почти втрое

Около 7,7 процента российских компаний функционировали в режиме «зомби» (то есть их прибыли едва хватает для обслуживания долгов) по итогам 2020 года, подсчитали эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» и компании Rescore.

Количество «компаний-зомби» за пять лет взлетело почти втрое — с 2,11 тысячи в 2016 году до 5,92 тысячи по итогам 2020 года. Малые предприятия с выручкой от 100 до 300 миллионов рублей составляют основную массу таких фирм. Торговля — отрасль, в которой насчитывается наибольшее количество «компаний-зомби» (увеличение более чем в 4 раза за год).

Причины возникновения «компаний-зомби» — слабый рост производительности труда и в целом экономики в сочетании с излишне мягкими критериями банковского кредитования.

Ранее сотрудники Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики подсчитали количество «компаний-зомби» в российской промышленности. Их доля оказалась 10-15 процентов. В обрабатывающей промышленности этот показатель равняется 15 процентам, в строительстве и торговле держится на уровне 17-18 процентов.