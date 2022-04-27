Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Подсчитано количество «компаний-зомби» в России

Количество «компаний-зомби» в России за пять лет взлетело почти втрое

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Около 7,7 процента российских компаний функционировали в режиме «зомби» (то есть их прибыли едва хватает для обслуживания долгов) по итогам 2020 года, подсчитали эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» и компании Rescore.

Количество «компаний-зомби» за пять лет взлетело почти втрое — с 2,11 тысячи в 2016 году до 5,92 тысячи по итогам 2020 года. Малые предприятия с выручкой от 100 до 300 миллионов рублей составляют основную массу таких фирм. Торговля — отрасль, в которой насчитывается наибольшее количество «компаний-зомби» (увеличение более чем в 4 раза за год).

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

Причины возникновения «компаний-зомби» — слабый рост производительности труда и в целом экономики в сочетании с излишне мягкими критериями банковского кредитования.

Ранее сотрудники Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики подсчитали количество «компаний-зомби» в российской промышленности. Их доля оказалась 10-15 процентов. В обрабатывающей промышленности этот показатель равняется 15 процентам, в строительстве и торговле держится на уровне 17-18 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия обменяла студента из Техаса на осужденного в США летчика Ярошенко
Грузия отказалась нападать на Абхазию и Южную Осетию по совету Арестовича
Перечислены необходимые в автопутешествии предметы
Медведев рассказал о готовности «изострить сверкающий меч»
В Европе захотели конфисковать российские активы ради Украины
В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации
Медведев заявил о появлении «термоядерных дегенератов» с началом спецоперации
Россиянам рассказали о предвещающем рак состоянии волос
Опубликован трейлер снятого одним кадром фильма «Точка кипения»
Меган Фокс и Machine Gun Kelly выпили кровь друг друга после помолвки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.