В архиве прокуратуры Украины в Херсоне обнаружили материалы на российских судей

Материалы на трех судей и двух прокуроров из России обнаружили в прокуратуре в Херсоне

Сфабрикованные материалы на российских судей обнаружили в архиве «виртуальной» прокуратуры Украины по Крыму и Севастополю, которая находилась в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, украинская прокуратура вменила трем судьям районных судов и двум прокурорам Крыма уголовные дела по части 1 статьи 438 УК Украины «Нарушения законов и обычаев войны». Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в связи с их полномочиями при заключении под стражу 24 военнослужащих Военно-морских сил Украины в 2018 году.