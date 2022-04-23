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В ЛНР нашли подтверждающие взаимодействие ОБСЕ и Минобороны Украины документы

Власти ЛНР нашли документы, подтверждающие сотрудничество ОБСЕ с Минобороны Украины

Фото: Shutterstock

В Луганской народной республике (ЛНР) обнаружили документы, подтверждающие факты взаимодействия представителей ОБСЕ с Министерством обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

По данным ведомства, жители республики, сотрудничающие с ОБСЕ, собирали секретные сведения о военной и социально-политической сферах. Кроме того, во время проведения обысков в помещении офиса ОБСЕ в Луганске, сотрудники МГБ обнаружили «Список объектов инфраструктуры Луганской области, возможно подлежащих огневому поражению».

Выяснилось, что гражданин Польши Ярослав Курак, руководивший северодонецкой командой ОБСЕ, получил указания о сборе информации об объектах инфраструктуры от гражданки Испании Пилар Кастро Мото, работающей на должности замглавы луганской команды миссии ОБСЕ по вопросам соблюдения прав человека. Чтобы получить эти данные, представители ОБСЕ использовали связи с жителями ЛНР.

Ранее стало известно, что задержанный сотрудник СММ ОБСЕ Михаил Петров признался в передаче иностранным спецслужбам закрытых сведений военного характера.

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Елизавета Новикова
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