Аврил Лавин снялась в пиджаке на голое тело и взволновала фанатов

Певица Аврил Лавин снялась в пиджаке на голое тело для обложки журнала Basic Magazine

Канадская певица Аврил Лавин снялась для обложки журнала Basic Magazine в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующая фотосессия появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии 37-летняя знаменитость позирует в длинном желтом пиджаке на голое тело с глубоким вырезом и серебряными цепочками. В качестве украшений она выбрала несколько металлических колец. Образ знаменитости дополнил фирменный макияж в технике smoky eyes и окрашенные в красный цвет концы волос.

Помимо этого, на других снимках Лавин предстала перед фотографом в белом пиджаке с серебристыми вкраплениями на воротнике. Певица подчеркнула декольте тремя массивными золотыми цепочками. Для последнего образа звезда облачилась в высокие сапоги-ботфорты и черное мини-платье с пышной юбкой, украшенное перьями на плечах.

Публикация знаменитости набрала более 430 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под размещенными снимками. «Шикарная фотосессия», «Потрясающая Аврил», «Божественно! Обожаю эту обложку», «Огонь!», «Идеальна как всегда», — восхищались фанаты.

Ранее в апреле модные редакторы назвали худшие наряды знаменитостей на 64-й церемонии вручения премии «Грэмми», которая состоялась в Лас-Вегасе. Подвергся критике и наряд Аврил Лавин: фотографы запечатлели ее в готическом платье с глубоким вырезом спереди. В топ списка, по версии журналистов, попали певица Билли Айлиш и поп-исполнитель Джастин Бибер, которые пришли на премию в оверсайз-нарядах.