Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Аврил Лавин снялась в пиджаке на голое тело и взволновала фанатов

Певица Аврил Лавин снялась в пиджаке на голое тело для обложки журнала Basic Magazine
Аврил Лавин

Аврил Лавин. Изображение: журнал BASIC Magazine

Канадская певица Аврил Лавин снялась для обложки журнала Basic Magazine в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующая фотосессия появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии 37-летняя знаменитость позирует в длинном желтом пиджаке на голое тело с глубоким вырезом и серебряными цепочками. В качестве украшений она выбрала несколько металлических колец. Образ знаменитости дополнил фирменный макияж в технике smoky eyes и окрашенные в красный цвет концы волос.

Помимо этого, на других снимках Лавин предстала перед фотографом в белом пиджаке с серебристыми вкраплениями на воротнике. Певица подчеркнула декольте тремя массивными золотыми цепочками. Для последнего образа звезда облачилась в высокие сапоги-ботфорты и черное мини-платье с пышной юбкой, украшенное перьями на плечах.

Материалы по теме:
«Это демонстрация свободы» Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
«Это демонстрация свободы»Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
2 ноября 2021
«Она никогда не теряла азарта» Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
«Она никогда не теряла азарта»Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
10 ноября 2021

Публикация знаменитости набрала более 430 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях под размещенными снимками. «Шикарная фотосессия», «Потрясающая Аврил», «Божественно! Обожаю эту обложку», «Огонь!», «Идеальна как всегда», — восхищались фанаты.

Ранее в апреле модные редакторы назвали худшие наряды знаменитостей на 64-й церемонии вручения премии «Грэмми», которая состоялась в Лас-Вегасе. Подвергся критике и наряд Аврил Лавин: фотографы запечатлели ее в готическом платье с глубоким вырезом спереди. В топ списка, по версии журналистов, попали певица Билли Айлиш и поп-исполнитель Джастин Бибер, которые пришли на премию в оверсайз-нарядах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
Бывший глава ДНР назвал цель перехода Херсонской области на рубли
Депутаты подготовили проект «шашлычной амнистии»
Четверо россиян арестованы по делу о подрыве петарды в подъезде дома Петербурга
Тайсон Фьюри подтвердил завершение карьеры
Во Владивостоке покажут модернизированный Т-80 на День Победы
Россиян предупредили о неочевидной опасности кондиционеров
Десятую часть бюджетных мест в вузах захотели отдать детям ветеранов
Парикмахеры назвали способы восстановления волос после осветления
Соловьев рассорился с пожелавшим ему следить за языком губернатором Куйвашевым
Россиянам назвали самую выгодную страну для оформления карт Visa и Mastercard
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.