Россиян предупредили о неочевидной опасности кондиционеров

Врач Зайцев предупредил россиян об опасности грязных кондиционеров для здоровья

При работе грязных кондиционеров по помещению разлетаются микроклещи, способные вызывать заболевания верхних дыхательных путей и легких. О неочевидной опасности этой бытовой техники для здоровья предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, пишет URA.RU.

«Существуют микроклещи, которых невозможно увидеть глазом. Эти клещи имеют свойство подсыхать и засыпать. Они не умирают и не погибают. И как только для них возникает благоприятная среда, то есть среда прохладная и влажная, они тут же оживают, когда кондиционер начинает работать. Это потоком воздуха все выдувается в комнату. Чем человек ближе сидит к кондиционеру, тем хуже», — пояснил медик.

Среди болезней, которые могут спровоцировать подобные организмы, Зайцев назвал хронический тонзиллит, пневмонию, трахеит, бронхит, вспышку бронхиальной астмы, тонзилофарингит, фаренголарингит и затяжной риносинусит. Избежать негативных последствий для здоровья, по словам врача, можно при своевременной чистке внутреннего блока кондиционера.

«Важно промыть все фильтры, которые снимаются у кондиционера и побрызгать антисептиками на водной основе. Это мирамистин, хлоргексидин. Этого вполне достаточно. В этом случае микрофлора погибает и не вызывает опасность для организма человека», — посоветовал Зайцев.

Ранее писатель Эрик Дин Уилсон (Eric Dean Wilson) рассказал об опасности кондиционеров для планеты. По его словам, охлаждающие вещества в этой технике влияют на озоновый слой, что приводит к глобальному потеплению. Однако системы охлаждения не выделяют токсичные соединения напрямую — они попадают в атмосферу, вытекая из выброшенной на свалку техники. Подобный процесс происходит и с кондиционерами в автомобилях.