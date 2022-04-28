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Работа системы ПВО в небе над российским регионом попала на видео

Очевидцы засняли в небе над Белгородской областью работу системы противовоздушной обороны

Очевидцы засняли в небе над Белгородской областью работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Видео опубликовало РИА Новости в четверг, 28 апреля.

На опубликованных кадрах в сети был слышен взрыв, а после в небе над российским регионом появился белый дымный след.

Официальной информации от властей Белгородской области по этому поводу пока не поступало.

28 апреля в Белгороде уже срабатывали системы ПВО. Об этом ранее докладывал руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин.

Анна Щербакова
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