Бундестаг одобрил поставки тяжелого немецкого вооружения для Украины

Нижняя палата бундестага одобрила поставки тяжелого вооружения ФРГ для Украины

Нижняя палата парламента ФРГ (бундестаг) подавляющим большинством голосов одобрила инициативу о поставках тяжелого вооружения в интересах Украины, сообщает Reuters.

«Наряду с широкой экономической изоляцией и блокадой России от международных рынков, наиболее важным и эффективным средством остановить военные действия является активизация и ускорение поставок эффективного оружия и сложных систем, включая тяжелое вооружение», — говорится в законопроекте.

По словам вице-президента бундестага Вольфганга Кубицки, законопроект был поддержан как тремя партиями немецкой правящей коалиции, так и оппозиционными консерваторами и был принят 586 голосами «за», 100 — «против», 7 депутатов воздержались.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила с обращением к странам Запада, призвав начать поставлять танки и самолеты на Украину, а также отказаться от импорта российских нефти и газа. «Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе и удвоить нашу поддержку Украины. Тяжелое вооружение, танки, самолеты — мы должны лучше поискать [боевую технику] в своих запасах, нарастить производство», — сказала она.