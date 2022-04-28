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Россия запретила въезд в страну канадским депутатам и военачальникам

МИД опубликовал список из 592 граждан Канады, которым запретили въезд в Россию

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Россия в качестве ответной меры запретила въезд 592 гражданам Канады, в поименном списке преимущественно депутаты парламента, военачальники и публицисты. Документ опубликован на официальном сайте МИД.

«В связи с поступающими в МИД обращениями политических и общественных деятелей Канады, интересующихся российскими ответными мерами на вводимые Оттавой беспрецедентные персональные санкции против граждан России, на официальном сайте МИД России опубликован поименный перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобные ограничения вводятся вынужденно, и призвали Оттаву «отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам».

Ранее российская сторона уже ввела санкции против 87 канадских сенаторов «на основе взаимности» персональных санкций. Это решение было принято в связи с решением Оттавы, объявивших 24 марта о внесении всего состава российского Совета Федерации в «черный список» лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, включая запрет на въезд в страну.

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Дмитрий Сотак
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