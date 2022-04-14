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Россия ввела персональные санкции против канадских сенаторов

МИД России 13 апреля ввел персональные санкции против 87 канадских сенаторов

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Министерство иностранных дел (МИД) России в среду, 13 апреля, сообщило о введении «на основе взаимности» персональных санкций против 87 канадских сенаторов. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

Отмечается, что решение принято в связи с решением Оттавы, объявивших 24 марта о внесении всего состава российского Совета Федерации в «черный список» лиц, на которых распространяются санкционные ограничения, включая запрет на въезд в страну. В МИД России подчеркнули, что администрация Канады «вопреки национальным интересам пытается быть в авангарде русофобского курса нынешней Администрации США».

Продолжение этой недальновидной линии, отражающей несостоятельность и зависимый характер канадской внешней политики, способно лишь умножить ущерб, наносимый самой Канаде и ее отношениям с Россией, принимая во внимание неизбежные российские ответные меры.

МИД России

Кроме того, МИД России пообещал в ближайшее время объявить о новых контрсанкциях в отношении Канады, включая очередное расширение российского «стоп-листа».

«Стоп-лист» для США

В тот же день МИД России анонсировал в ближайшее время расширение «стоп-листа» в отношении граждан США и «других ответных шагов» в связи с постоянно вводимыми американскими санкциями.

Помимо этого, Москва ввела зеркальные санкции против американских политиков. В «черный список» попали 398 членов Палаты представителей Конгресса США в ответ на введенные 24 марта администрацией Джо Байдена санкций против 328 депутатов Государственной Думы. В «стоп-лист» будут включены руководители Конгресса и председатели комитетов.

МИД России в ближайшее время планирует также расширить список граждан США, в отношении которых будут применены контрмеры, и «другие ответные шаги».

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Персоны нон грата

За последние недели ряд европейских стран приняли решение выслать десятки российских дипломатов, некоторые из них были объявлены персонами нон грата по обвинению в шпионаже. Речь идет о Португалии, Испании, Франции, Германии, Италии, Ирландии, Японии и ряде других государств. Всего из разных стран мира за последние недели было выслано около 200 российских дипломатов. МИД России пообещал ответить на их действия в отношении сотрудников дипведомств.

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Так, 29 марта чешское внешнеполитическое ведомство уведомило посла России в Чехии Александра Змеевского, что один из сотрудников российского посольства в Праге объявлен персоной нон грата, и должен покинуть территорию Чехии в течении 72 часов.

В ответ на это МИД России вызвал посла Чехии Витезслава Пивоньку и заявил «решительный протест в связи с принятым в марте чешской стороной провокационным решением объявить персоной нон грата советника-посланника посольства России в Праге».

Послу вручена нота министерства об объявлении в качестве ответной меры persona nоn grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля

МИД России

Новые санкции США

В среду, 13 апреля, в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Джо Байден рассказал, что американская администрация рассматривает возможность введения нового пакета санкций против России. Беседа продлилась около часа.

Эту информацию вскоре подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Безусловно, это то, что мы продолжаем рассматривать. Всегда можно сделать больше в плане санкций. Санкции против дополнительных финансовых институтов, вторичные санкции, есть набор шагов, которые можно предпринять

Джен Псакипресс-секретарь Белого дома

Вместе с тем Псаки подчеркнула, что никаких решений по санкциям пока принято не было.

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Марина Совина
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