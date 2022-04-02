В Ирландии заявили о слежке спецслужб за российскими дипломатами

Irish Independent заявила, что спецслужбы Дублина следят за сотрудниками посольства России

Ирландская газета Irish Independent заявила, что спецслужбы Дублина следят за сотрудниками российского посольства. После этого, утверждают СМИ, данные передаются США, Британии и Евросоюзу (ЕС).

Издание пишет, что спецслужбы Ирландии следили за «российскими шпионами», работавшими в посольстве несколько лет. Утверждается, что операция проводилась из здания, которое находится рядом с посольством России. При «контрразведывательной операции» применялись новейшие технологии для прослушивания и наблюдения.

Данные ежедневно обновляются, после чего спецслужбы делятся ими с американским ЦРУ, британской MI6 и разведведомствами ЕС. Уточняется, что досье собиралось на каждого сотрудника посольства. Кроме того, газета считает, что в Ирландии «непропорционально много дипломатов» для небольшого числа живущих там россиян.

Ранее власти Ирландии уведомили посла России в Дублине о высылке четверых сотрудников российского посольства. В МИД страны пояснили, что это решение было принято, так как деятельность дипломатов «не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения».