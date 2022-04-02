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В Ирландии заявили о слежке спецслужб за российскими дипломатами

Irish Independent заявила, что спецслужбы Дублина следят за сотрудниками посольства России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Ирландская газета Irish Independent заявила, что спецслужбы Дублина следят за сотрудниками российского посольства. После этого, утверждают СМИ, данные передаются США, Британии и Евросоюзу (ЕС).

Издание пишет, что спецслужбы Ирландии следили за «российскими шпионами», работавшими в посольстве несколько лет. Утверждается, что операция проводилась из здания, которое находится рядом с посольством России. При «контрразведывательной операции» применялись новейшие технологии для прослушивания и наблюдения.

Данные ежедневно обновляются, после чего спецслужбы делятся ими с американским ЦРУ, британской MI6 и разведведомствами ЕС. Уточняется, что досье собиралось на каждого сотрудника посольства. Кроме того, газета считает, что в Ирландии «непропорционально много дипломатов» для небольшого числа живущих там россиян.

Ранее власти Ирландии уведомили посла России в Дублине о высылке четверых сотрудников российского посольства. В МИД страны пояснили, что это решение было принято, так как деятельность дипломатов «не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения».

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Никита Абрамов
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