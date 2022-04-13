Россия расширит стоп-лист в отношении граждан США

В МИД России заявили о расширении в ближайшее время стоп-листа в отношении граждан США

Россия в ближайшее время расширит стоп-лист в отношении граждан США. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД РФ.

«С учетом постоянно вводимых санкций США в ближайшее время планируются новые объявления о российских контрмерах, предполагающих расширение числа лиц, внесенных в "стоп-лист", и другие ответные шаги», — говорится в документе.

Ранее 13 апреля сообщалось, что Министерство иностранных дел России вводит зеркальные санкции против американских политиков. В черный список попали 398 членов палаты представителей Конгресса США.