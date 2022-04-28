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Маск пригрозил купить Coca-Cola и вернуть в нее кокаин

Илон Маск пообещал купить компанию Coca-Cola и вернуть в нее кокаин

Фото: Mike Blake / Reuters

Глава Tesla Илон Маск пообещал купить компанию Coca-Cola вслед за Twitter, «чтобы вернуть в напиток кокаин». Об этом он написал в своем Twitter.

«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин», — в шутку пригрозил Маск. 25 апреля стало известно, что предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Маск отметил, что Twitter обладает огромным потенциалом. Он намерен сделать социальную сеть «лучше, чем когда-либо».

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Бизнесмен назвал целью покупки актива не коммерческие интересы, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Эксперты видят риск конфронтации Маска с властями Евросоюза из-за его решения купить Twitter. Чиновники заявили, что миллиардеру придется соблюдать законодательство ЕС, в том числе новую норму о контроле за контентом соцсетей.

При этом Маск известен как идеолог неограниченной свободы слова. Он часто использовал Twitter для публикации в том числе сообщений, способных повлиять на бизнес его компаний.

Платон Щукин
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