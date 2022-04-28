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Россиянам назвали лучший день для первых майских посадок

Метеорологи «Яндекс Погоды» назвали 1-3 мая идеальными днями для первых посадок на дачах

Фото: Sandie Clarke / Unsplash

Метеорологи составили прогноз на начало следующего месяца и назвали погоду 1-3 мая идеальной для первых майских посадок. Лучший день для начала работ на приусадебном участке в Московском регионе — 3 мая. Об этом говорится в рекомендациях сервиса «Яндекс Погода», составленных для «Ленты.ру».

В начале мая 2022 года, по словам экспертов, погода способствует проведению работ по расконсервации: в столичном регионе будет тепло, но пасмурно. Поэтому специалисты советуют россиянам не отправляться на дачи.

Так, 1 мая идеально подходит для занятий на свежем воздухе. По данным сервиса, воздух прогреется до плюс 11 или даже плюс 14 градусов по Цельсию. В этот день, советуют метеорологи, стоит заняться кустарниками и деревьями на участке.

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2 мая станет одним из самых теплых дней в праздничные выходные. Воздух прогреется до плюс 14 градусов по Цельсию, а почва — до плюс пяти градусов по Цельсию. Самое время, чтобы заняться первыми посадками и просушкой дома, утверждают специалисты.

3 мая будет так же тепло, как и накануне, а почва прогреется еще сильнее — до плюс семи градусов днем. Везде, кроме восточной части Подмосковья, сохранится благоприятная для работ на свежем воздухе погода. Эксперты рекомендуют провести первые посадки морозостойких растений: редиски, зелени, чеснока.

«Этот день идеально подходит для посадки новых саженцев, — комментирует специалист сервиса «Яндекс Погода». — Так как заморозков не ожидается, они хорошо приживутся. Это особенно важно для таких теплолюбивых растений, как малина, крыжовник и смородина. Обратите внимание, что при посадке почки у саженцев не должны быть набухшими. В противном случае растения вряд ли задержатся на вашем участке надолго».

Специалисты также рекомендуют высадить в теплицу семена тех цветов, которые затем переедут в открытый грунт.

«Работа внутри теплицы — одна из немногих возможностей заняться посадками в этот день для жителей восточной части России. В этот день там ожидается сильный дождь с резкими порывами ветра. Остальное время можно посвятить уборке внутри дома или наведению порядка в гараже и складе садового инвентаря», — заключили эксперты.

Отметим, сервис «Яндекс Погода» стал давать тематические прогнозы тем пользователям, увлечения которых зависят от погодных условий, например, дачникам и садоводам.

Ранее специалисты садового дела перечислили лайфхаки для получения идеального газона на даче. Они посоветовали правильно косить траву, поливать, удобрять и насыщать кислородом.

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Вера Владзиевская
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