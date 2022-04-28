В Совфеде ответили на слова британского министра о законности ударов по России

В Совфеде ответили на заявление британского министра обороны о законности ударов по РФ

Заявление британского министра обороны Бена Уоллеса о законности атак Украины на российские объекты указывает на то, что руководство Великобритании «заигралось». Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, эти заявления могут привести только к тому, что поступающая на Украину помощь Великобритании станет более приоритетными целями для российских атак, что в итоге сорвет все попытки Лондона поддержать Киев оружием.

«Я считаю, что Британия немного заигралась. Пусть они не обижаются теперь, что когда британская помощь будет становиться законной целью для России, как только она пересечет границу Украины, и все попытки помочь Украине оружием будут сведены к нулю», — заявил Джабаров.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что атаки Украины по объектам на территории России являются законными, поскольку соответствуют нормам международного права.