Атаки на объекты России назвали «соответствующими международному праву»

Глава Минобороны Британии назвал нападения Украины на российские объекты законными

Атаки на российские объекты со стороны Украины являются законными, так как соответствуют нормам международного права. Так нападения украинской стороны в отношении гражданских объектов в России оценил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Мне не известно о каких-либо доказательствах того, что за ударами или взрывами, которые мы наблюдали в России, стоит украинское государство, однако если бы Украина приняла решение бить по логистической инфраструктуре российской армии, то это было бы законно в соответствии с международным правом», — сказал министр.

Ранее аналогичное заявление сделал замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи. Он отметил, что у Киева есть законное право наносить удар по военным целям ради нарушения логистики военных поставок. Отвечая на вопрос приемлемости таких ударов, он назвал украинские линии снабжения «законными целями» для Москвы.