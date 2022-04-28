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Атаки на объекты России назвали «соответствующими международному праву»

Глава Минобороны Британии назвал нападения Украины на российские объекты законными
Бен Уоллес

Бен Уоллес. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Атаки на российские объекты со стороны Украины являются законными, так как соответствуют нормам международного права. Так нападения украинской стороны в отношении гражданских объектов в России оценил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Мне не известно о каких-либо доказательствах того, что за ударами или взрывами, которые мы наблюдали в России, стоит украинское государство, однако если бы Украина приняла решение бить по логистической инфраструктуре российской армии, то это было бы законно в соответствии с международным правом», — сказал министр.

Ранее аналогичное заявление сделал замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи. Он отметил, что у Киева есть законное право наносить удар по военным целям ради нарушения логистики военных поставок. Отвечая на вопрос приемлемости таких ударов, он назвал украинские линии снабжения «законными целями» для Москвы.

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Дмитрий Сотак
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