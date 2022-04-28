В ДНР заявили об аресте свыше сотни украинских военнопленных

Министр юстиции ДНР Сироватко заявил об аресте более 100 украинских военнопленных

В Донецкой народной республике (ДНР) были арестованы свыше сотни украинских военнопленных. Об этом министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Сироватко сообщил, что более 100 украинских военнопленных были доставлены в СИЗО, где теперь будут ожидать суда. По его словам, их подозревают в совершении преступных действий.

Министр уточнил, что ряд профильных ведомств ДНР проверяет каждого из военнопленных на предмет причастности к военным преступлениям против жителей республики. Он также добавил, что за восемь лет военного конфликта в Донбассе властями ДНР были собраны сотни томов соответствующих уголовных дел в отношении участников подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие попросили главу ДНР Дениса Пушилина выдать им паспорта народной республики. В подтверждение своих слов журналист опубликовал кадры, на которых видно, как пленные бойцы ВСУ пишут заявления о прошении гражданства.