Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР заявили об аресте свыше сотни украинских военнопленных

Министр юстиции ДНР Сироватко заявил об аресте более 100 украинских военнопленных

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) были арестованы свыше сотни украинских военнопленных. Об этом министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Сироватко сообщил, что более 100 украинских военнопленных были доставлены в СИЗО, где теперь будут ожидать суда. По его словам, их подозревают в совершении преступных действий.

Министр уточнил, что ряд профильных ведомств ДНР проверяет каждого из военнопленных на предмет причастности к военным преступлениям против жителей республики. Он также добавил, что за восемь лет военного конфликта в Донбассе властями ДНР были собраны сотни томов соответствующих уголовных дел в отношении участников подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что сдавшиеся в плен украинские военнослужащие попросили главу ДНР Дениса Пушилина выдать им паспорта народной республики. В подтверждение своих слов журналист опубликовал кадры, на которых видно, как пленные бойцы ВСУ пишут заявления о прошении гражданства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Киева
Аудитория «ВКонтакте» достигла рекорда
В России приступили к запуску перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию
Десятки районов Польши остались без газа из-за санкций
Назван общий объем военной помощи для Украины от НАТО
Киркоров выступит на сцене в нарядах за десятки миллионов рублей
Росгвардейцы обезвредили склад боеприпасов под Харьковом
Россиянам захотели разрешить разводить кур и коз на дачах
Оценена вероятность возвращения «Макдоналдса» в Россию
Десятки убитых бойцов батальона «Азов» найдены в порту Мариуполя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.