Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Число жертв обстрела Донецка возросло

Минздрав ДНР сообщил, что число жертв обстрела Донецка возросло до пяти

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число жертв обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до пяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав ДНР.

Обстрел Донецка начался днем 28 апреля, часть боеприпасов упали на рынки «Меркурий» и «Сокол». Также взрывы обесточили 147 трансформаторных подстанций, из-за чего оказались обесточены около 22 тысяч абонентов.

По данным ведомства, ранения из-за обстрела получил 21 человек, в том числе два ребенка. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что из-за отключения света в Донецке под землей оказались заблокированы почти 140 шахтеров. Сейчас они пытаются выбраться на поверхность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
VK купит «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»
Байден позволит изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины
Экологи обеспокоились будущим природы России
Сотрудники Росгвардии обнаружили 230 противодесантных мин под Херсоном
Южная Корея поможет Европе с газом
Россиянам напомнили о графике работы на майские праздники
Столкнувшиеся над Саратовом вертолеты оказались военными
Умер пионер электронной музыки Клаус Шульце
США впервые опубликовали видео с устроившими теракт 11 сентября
Число жертв обстрела Донецка возросло
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.