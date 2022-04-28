Минздрав ДНР сообщил, что число жертв обстрела Донецка возросло до пяти

Число жертв обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возросло до пяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав ДНР.

Обстрел Донецка начался днем 28 апреля, часть боеприпасов упали на рынки «Меркурий» и «Сокол». Также взрывы обесточили 147 трансформаторных подстанций, из-за чего оказались обесточены около 22 тысяч абонентов.

По данным ведомства, ранения из-за обстрела получил 21 человек, в том числе два ребенка. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что из-за отключения света в Донецке под землей оказались заблокированы почти 140 шахтеров. Сейчас они пытаются выбраться на поверхность.