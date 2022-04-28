Обстрел ВСУ обесточил две шахты в ДНР

Почти 140 шахтеров в ДНР оказались заблокированы под землей из-за обстрела ВСУ

Почти 140 шахтеров в ДНР оказались заблокированы под землей из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

По данным властей, украинские боеприпасы повредили 147 трансформаторных подстанций, из-за чего оказались обесточены около 22 тысяч абонентов, включая шахты имени Челюскинцев и имени Скочинского.

Горняки начали эвакуацию на поверхность. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Обстрел Донецка начался днем 28 апреля, часть боеприпасов упали на рынки «Меркурий» и «Сокол». Жертвами стали как минимум два человека, число пострадавших пока не уточняется.