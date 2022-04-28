Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США рассказали о двуличии Запада

Американский журналист Небойша Малич обвинил США и их союзников в двуличии

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Американский журналист Небойша Малич в статье для Global Times рассказал о двуличии западных стран.

По его словам, в случае с Украиной США и их союзники отстаивали право суверенных государств вступать в любые военные объединения. Однако их соседи, по мнению американских властей, не должны возражать против такого решения, пишет автор.

Малич заявил, что политики, которые поддерживали вступление Украины в НАТО и уверяли, что это никак не угрожает российской стороне, в настоящее время «истерично реагируют» на стремление Соломоновых островов заключить пакт с КНР.

Журналист считает, что Австралия и Соединенные Штаты угрожают островному государству последствиями. Также он отметил, что странами рассматривается военное присутствие Пекина в 1,8 тысячи километрах от Австралии как угроза собственной безопасности.

Малич заявил, что в международном порядке, который продвигают США и их союзники, «права есть у них и ни у кого другого». «В их царстве морального релятивизма Соломоновы острова в статусе протектората Австралии — это часть свободного мира. Однако Хониара, подписывающая пакт о безопасности с Пекином, каким-то образом ставит под угрозу суверенитет Канберры», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что строительство китайской военной базы на Соломоновых Островах станет «красной линией» для Канберры и Вашингтона. Он добавил, что Австралия не потерпит иностранных военных баз у своих границ.

19 апреля стало известно, что Китай подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Соломоновыми Островами. Премьер-министр островов Манассия Согаваре обратил внимание, что сделка не включает в планы строительство китайской военной базы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о начале подготовки к эвакуации гражданских из «Азовстали»
В Госдуме отреагировали на заявление МИД о вмешательстве США в дела России
Доктор Мясников заявил о скрытой опасности почечной недостаточности
Гитарист группы «Би-2» объяснил отмену концерта в Омске
В российском регионе ввели режим ЧС из-за пожаров
Байден запросил у Конгресса еще 33 миллиарда долларов для помощи Украине
Болгария заявила об отсутствии страха перед Россией
В МЧС дали рекомендации по безопасной эксплуатации электросамоката
Генсек ООН обсудил с Зеленским эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
ЦСКА сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.