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В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль мультфильмов

«Большой фестиваль мультфильмов» будет проходить в Нижнем Новгороде с 26 мая по 5 июня

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

По меньшей мере 130 фильмов из более чем 30 стран мира будут представлены на «Большом фестивале мультфильмов», который будет проходить в Нижнем Новгороде с 26 мая по 5 июня. Как уточняет портал «Нижний 800», культурное мероприятие состоится уже в десятый раз.

Гостей фестиваля ожидает знакомство с самыми разными жанрами мультфильмов, выполненными в разных техниках — от рисованной и объектной анимации до сгенерированных компьютером изображений (CGI) и смешанных технологий.

Кроме того, с 28 по 29 мая в городе состоится образовательный проект «Фабрика мультфильмов», где юные россияне смогут больше узнать о мультипликации и попробовать создать свои первые работы в технике сыпучей анимации или компьютерной перекладки. Желающие также смогут приобщиться и к технической и творческой сторонами озвучивания картин.

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Варвара Кошечкина
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