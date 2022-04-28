ФСБ выявила во Владимирской области сторонника украинских националистов

Во Владимирской области арестован сторонник украинской идеологии за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ведомства.

Задержанный 1979 года рождения является сторонником проукраинской националистической идеологии, который в интернете призывал к террористической деятельности. Мужчина арестован.

Он был выявлен российскими спецслужбами, когда в феврале разместил в открытом Telegram-канале сообщение с призывом уничтожать российские войсковые части, автомобили владимирские политиков и чиновников. Также он призывал к изготовлению самодельных взрывных устройств для вооруженных нападений.

В ходе обыска у обвиняемого изъяты государственные символы Украины, националистическая атрибутика, элементы военной экипировки. Также силовики нашли у него дома холодное оружие. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой, по его словам, являлась защита населения Донбасса. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.