ЧМ-2026 стал скандально дорогим. Пока фанаты жалуются на цены, богачам продают туры за миллионы — с черной икрой и яхтами

NYP: Болельщикам чемпионата мира подготовили туры в США стоимостью сотни тысяч долларов

Чемпионат мира по футболу, который впервые проходит сразу в трех странах Северной Америки, уже прозвали одним из самых дорогих турниров в истории. Несмотря на дороговизну билетов на матчи, в США, Канаду и Мексику продолжают съезжаться десятки тысяч болельщиков, а для богатых туристов подготовили элитные туры, стоимость которых может достигать сотен тысяч долларов. На какие роскошные атрибуты готовы тратиться богачи — в материале «Ленты.ру».

Сколько болельщикам приходится тратить на ЧМ-2026

Не успели матчи стартовать, как организаторы уже нарвались на волну критики со стороны болельщиков, которые пожаловались на дороговизну билетов. Попасть на финальный матч в Нью-Йорке стоит около 6 тысяч долларов, что в шесть раз дороже, чем на турнир 2022 года в Катаре.

Билеты на матч-открытие стоили от 370 до 1,8 тысячи долларов, а цены на большинство матчей начинались от нескольких сотен долларов

Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) и организация потребителей Euroconsumers даже подали жалобу в Еврокомиссию на завышение цен со стороны ФИФА. По мнению активистов, ценовая политика текущего ЧМ — вымогательство и предательство покупателей.

Криштиану Роналду прибыл на ЧМ-2026 Фото: Leonardo Fernandez / Getty Images

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не согласился с возмущениями болельщиков и подчеркнул, что в США невозможно посетить даже матч студенческих команд дешевле 300 долларов, поэтому для турнира такого масштаба стоимость билетов вполне оправдана. По его словам, установление низких цен могло привести к неадкватному росту стоимости билетов у перекупщиков.

Туристы жалуются в том числе и на стоимость проживания и еды на турнире. В сети завирусился ролик репортера ESPN Africa Эда Доува, в котором тот рассказал, что пообедал на одной из арен на 53 доллара (3951 рубль), купив курицу, салат, круассан и бутылку воды. В среднем пол-литровая бутылка воды на всех стадионах обойдется минимум в 5 долларов (372 рубля).

Кроме того, ФИФА сначала запретила пронос своей воды, но после волны критики ограничение смягчили до одной пластиковой бутылки объемом 0,5 литра. Еду на стадионы разрешено проносить только маленьким детям и посетителям, которым она необходима по медицинским показаниям

Известно, что организаторы турнира получают доход от продажи еды и напитков на стадионах.

Болельщикам предложили тур за миллион долларов

Игнорируя критику, многие турагентства подготовили для состоятельных болельщиков роскошные туры. Самым дорогим оказалось предложение именитого отеля The Mark Hotel, расположенного в Нью-Йорке. Гостиница предоставила клиентам тур стоимостью миллион долларов (73 миллиона рублей).

В пакет вошли четырехдневное проживание в пентхаусе для шести гостей, билеты на финал ЧМ, а также частный перелет на вертолете до стадиона Met Life и эксклюзивный выход на крышу с видом на Центральный парк с ежедневным обслуживанием, включащим в себя подачу черной икры и мартини.

В тур входит и круиз по гавани Нью-Йорка на 25-метровой парусной лодке с кейтерингом от знаменитого шеф-повара Жан-Жоржа Вонгерихтена

Еще один миллионный тур организовало руководство курорта The Boca Raton во Флориде — он включает в себя проживание четырех гостей в пентхаусе Ocean View Penthouse Suite, личного дворецкого и специально составленное меню. Гостей отеля будут доставлять на все матчи на частном вертолете.

Фото: Lisa-Blue / Getty Images

При этом на аренах они смогут пообщаться с игроками, пока те будут тренироваться, получат футболку с автографом любимой команды, а во время матчей будут сидеть в первом ряду в центре поля. В стоимость также входят индивидуальная консультация стилиста в Balmain, частный круиз на яхте и фейерверк.

Представители The Boca Raton подтвердили, что элитная услуга уже недоступна к бронированию из-за ограниченного количества мест.

Бостонская компания Magellan Jets предложила болельщикам арендовать частный джет Bombardier Challenger 300, чтобы ради матчей перелететь между шестью городами-хозяевами ЧМ, а именно — Бостоном, Атлантой, Торонто, Филадельфией, Нью-Йорком, Нью-Джерси и Майами. Во время полетов путешественникам будут доступны еда и напитки.

$ 500 000 стоит тур Magellan Jets

Несмотря на то что в пакет не входят сами билеты на матчи, спрос на частный самолет остается высоким, говорят представители компании. В стоимость входит и наземный трансфер до стадионов.

Кроме того, в Бостоне есть возможность забронировать тур отеля Liberty Hotel, позволяющий не только проживать три дня в люксе, но и посетить один из матчей ЧМ. За 75 тысяч долларов (5 миллионов рублей) болельщики доберутся до арены на частном вертолете и получат в подарок футболки с автографами футболистов.

В то же время во Флориде поклонники футбола имеют возможность забронировать вечеринку на яхте с едой и напитками, во время которой для них организуют встречу с культовым бразильским экс-футболистом Роберто Карлосом. Такая услуга обойдется в 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Фото: bloodua / Getty Images

Отдохнуть в океане смогут и болельщики в Майами — курорт St. Regis Bal подготовил проживание в президентском люксе с элитным шампанским, экскурсией на яхте и посещением СПА. Купивших тур также вывезут на люксовый шопинг и организуют трансферы до стадиона на автомобиле Bentley. Цена такого пакета — 187 тысяч долларов (13,7 миллиона рублей).

В него также входит проживание на курорте St. Regis Longboat Key Resort, куда туристы будут добираться на частном гидросамолете. По прилете гостей встретят с бутылкой шампанского и сопроводят в кинозал, где транслируются матчи сборных. Вечером их также ждет эксклюзивный ужин на закате.

Газон отеля превратится в поле для частных тренировок под руководством тренера Федерации футбола США

Для богатых болельщиков также существует туристический пакет с билетами на матчи в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и проживанием в популярных отелях The Four Seasons San Francisco и Santa Monica Proper. Оплатившим тур путешественникам станут доступны частные велоэкскурсии через мост Золотые Ворота, прогулка к аллее звезд Голливуда и уроки серфинга на пляже Малибу. Самая дешевая опция обойдется в 14 347 долларов с человека (более миллиона рублей).

Отель St. Regis Фото: anouchka / Getty Images

Один из самых ожидаемых матчей между Португалией и Колумбией тоже решили монетизировать — отель 1 Hotel South Beach в Майами представил премиум-пакет за 750 тысяч долларов (55 миллионов рублей), включающий в себя 66 билетов на матч, а также трансфер до стадиона и обратно в сопровождении кортежа полиции.

Отмечается, что гости в течение трех ночей будут отдыхать в 33 люксах с балконом с видом на океан, имея возможность посещать спа-комплекс и занятия йогой. В тур также вошел депозит на еду и напитки в размере 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей).

Футболисты предпочитают не скромничать на ЧМ

Пристрастие футболистов к роскоши часто обсуждается фанатами в соцсетях. «Королями люкса» традиционно стала сборная Франции, игроки которой постоянно будоражат публику модными образами. Прибывшие на чемпионат футболисты попали в объективы фотографов с дорожными сумками таких люксовых брендов, как Hermès, Chanel, Louis Vuitton и Goyard.

Внимание общественности привлекла и форма французов, которую уже прозвали одной из самых стильных на ЧМ-2026. На этот раз комплекты для спортсменов разрабатывал бренд Jacquemus в коллаборации с маркой Nike.

Дизайнер Симон Порт Жакмюс разработал капсульную коллекцию в винтажном стиле, отсылающую к моде 1980-х

Сборная Франции Фото: Jaiden Tripi / Getty Images

За форму Испании отвечал модный дом Loewe. Впервые в истории испанский бренд во главе с модельерами Джеком Макколлоу и Лазаро Эрнандесом разрабатывал комплект вещей для сборной, тем самым подчеркивая происхождение марки.

Самый молодой футболист сборной — 18-летний Ламин Ямаль — не оставил равнодушным фанатов, выйдя из самолета с блестящей сумкой в стразах. На снимках видно, что спортсмен также взял с собой сразу две пары наушников Apple AirPods Max.