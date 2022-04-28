Поимка в Крыму бывшего украинского морпеха за подготовку теракта попала на видео

ФСБ показала видео с задержанием бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в Крыму

Задержание в Крыму спецназом ФСБ бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в торгово-развлекательном комплексе Симферополя, попало на видео. Запись c поимкой мужчины публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые вскрывают дверь в квартиру подозреваемого. У него проводится обыск, в результате которого изымаются предметы с атрибутикой националистических батальонов Украины, брошюры и самодельные взрывные устройства (СВУ). Показаны личные фотографии и видео задержанного, где он участвует в боевых действиях и аудиозапись разговора с националистами из полка «Азов».

Ранее 28 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Симферополе. Подозреваемый готовил поджог и взрыв торговой точки по указанию руководства нацполка. У него обнаружена переписка с планами атаки. Он доставлен на допрос, возбуждено уголовное дело в связи с подготовкой к проведению террористического акта и приобретением и хранением взрывчатых веществ.

