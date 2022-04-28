ФСБ предотвратила теракт в Крыму

ФСБ заявила о задержании украинского морпеха за подготовку теракта в ТЦ в Симферополе

В Крыму ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе Симферополя. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывший украинский морпех готовил поджог и взрыв торговой точки, действуя по указанию националистов из полка «Азов». У украинца изъяли несколько самодельных взрывных устройств (СВУ), начиненных поражающими элементами, а также различную атрибутику националистических батальонов Украины.

Задержанный доставлен на допрос, у него наши переписку с радикалами с планами атаки. Назначены ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту и приобретении и хранении взрывчатых веществ.