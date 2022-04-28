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ФСБ предотвратила теракт в Крыму

ФСБ заявила о задержании украинского морпеха за подготовку теракта в ТЦ в Симферополе

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе Симферополя. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, бывший украинский морпех готовил поджог и взрыв торговой точки, действуя по указанию националистов из полка «Азов». У украинца изъяли несколько самодельных взрывных устройств (СВУ), начиненных поражающими элементами, а также различную атрибутику националистических батальонов Украины.

Задержанный доставлен на допрос, у него наши переписку с радикалами с планами атаки. Назначены ряд экспертиз. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту и приобретении и хранении взрывчатых веществ.

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Владимир Седов
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