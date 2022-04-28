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Великобритания призвала расширить НАТО

Глава МИД Британии Трасс заявила о необходимости НАТО стать глобальной организацией

Фото: Hannah McKay / Reuters

НАТО должна стать глобальной организацией, которая может решать мировые проблемы. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает ТАСС.

Дипломат призвала расширить Североатлантический альянс и присоединить к нему страны из других регионов. «Я имею в ввиду, что у НАТО должно быть глобальное видение, готовность решать глобальные угрозы», — уточнила она.

Трасс назвала политику открытых дверей НАТО неприкосновенной. «Мы также отвергаем ложный выбор между Евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасностью. В современном мире мы нуждаемся в обеих», — добавила она.

Ранее стало известно, что НАТО размышляет над идеей наращивания военной помощи Грузии и Молдавии из-за боевых действий на территории Украины. При этом конкретной помощи ни Кишинев, ни Тбилиси не получили, НАТО пока лишь рассматривает такую возможность.

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Виктория Кондратьева
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