Координатор санкций США против России уйдет в долгосрочный отпуск

Координатор санкций США против России Сингх запланировал долгосрочный отпуск

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, который является координатором санкций США против России, запланировал со следующего месяца уйти в долгосрочный отпуск. Об этом 26 сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что отпуск чиновника связан с семейными обстоятельствами. В Белом доме активно ищут замену Сингху на время его отсутствия. В администрации США заявили, что уход Сингха в отпуск и недавнее проникновение в его дом в конце февраля никак не связаны.

Ранее В Вашингтоне рассказали о направлении новых антироссийских санкций. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сконцентрируются на других, дополнительных секторах экономики России.