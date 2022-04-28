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Координатор санкций США против России уйдет в долгосрочный отпуск

Координатор санкций США против России Сингх запланировал долгосрочный отпуск

Фото: Pixabay

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, который является координатором санкций США против России, запланировал со следующего месяца уйти в долгосрочный отпуск. Об этом 26 сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Сообщается, что отпуск чиновника связан с семейными обстоятельствами. В Белом доме активно ищут замену Сингху на время его отсутствия. В администрации США заявили, что уход Сингха в отпуск и недавнее проникновение в его дом в конце февраля никак не связаны.

Ранее В Вашингтоне рассказали о направлении новых антироссийских санкций. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США сконцентрируются на других, дополнительных секторах экономики России.

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Марина Совина
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