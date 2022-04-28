Опубликованы кадры с места падения вертолета в Саратове

Появилось видео с места падения вертолета в Саратове

Опубликованы кадры с места падения вертолета под Саратовом. Соответствующее видео разместили «Известия».

На видео можно заметить, что в лесополосе остались следы от падения, само судно залито пеной.

Ранее стало известно, что в Саратовской области в районе Кумысной поляны упал выполнявший учебный полет вертолет. Мэр Саратова Михаил Исаев, в свою очередь, подтвердил сообщение о падении вертолета.

Позже РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в Саратовской области, по предварительным данным, столкнулись два учебных вертолета. Два человека катапультировались.