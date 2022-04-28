Отдохнувшая на Кавказе россиянка раскрыла «большую» проблему региона

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на высокую стоимость жилья на Кавказе

Российская туристка, отправившаяся в самостоятельное путешествие по Кавказу, осталась разочарована проблемами с жильем в регионе. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала читательница портала, она отдыхала в Пятигорске и Кисловодске, где успела не только посетить экскурсии, но также пройти лечение в пансионате, побывать в нескольких отелях и снять квартиру. По словам девушки, «большой» проблемой является высокая стоимость жилья, при этом «везде были какие-то недочеты и минусы».

«4,5 тысячи рублей в сутки за убогую квартиру! Хозяина мы выискивали по всему городу, чтобы взять ключи, а потом ждали больше двух часов, чтобы сдать ему квартиру и отдать ключи», — раскрыла подробности проблемы путешественница.

Также туристка пожаловалась, что однажды им отказали в заселении при наличии бронирования, а в другом отеле не захотели предоставлять второй комплект банных принадлежностей (номер был двухместный). Тем не менее, несмотря на испорченное впечатление от отдыха, россиянка оценила красоту региона: в Пятигорске она особенно восхитилась ухоженностью смотровых зон и озеленением города, в Кисловодске — архитектурой и организацией экскурсий.

«Брать пакеты лечения не советую: лучше возьмите только проживание и одну консультацию по питьевому режиму и несколько процедур за дополнительную плату», — дала совет отдыхающим в оздоровительном санатории туристка.

Ранее в апреле российская туристка, побывавшая в туре на Кавказе, выяснила секреты долголетия местных жителей. По мнению девушки, привычный ритм жизни и нахождение в союзе и гармонии с природой позволяет им сохранять оптимизм и жизнерадостность.